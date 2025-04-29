В Ровно возле мусорников нашли мертвого младенца: его могли убить

Полиция подозревает умышленное убийство

В Ровно произошла трагедия — новорожденного ребенка нашли мертвым у мусорников. Как выяснилось, к преступлению причастна родившая его женщина.

Тело ребенка обнаружила местная жительница во вторник, 29 апреля. Возле мусорников на улице Кулика и Гудаченко около 2 ночи она заметила ребенка, завернутого в покрывало. Об этом она сообщила в полицию. В ГУНП приступили к расследованию инцидента.

По информации прессслужбы ГУНП в Ровенской области, младенец был завернут в покрывало и не имел признаков жизни. Правоохранители уже установили личность женщины, которая родила девочку и проводят с ней следственные действия.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины). Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точного времени и причин смерти.

"Телеграф" пытался связаться с пресс-службой местной полиции для выяснения обстоятельств смерти ребенка, и по состоянию на момент публикации материала трубку никто не взял.

Напомним, в Киеве дворовой кот задушил младенца в люльке. Этот случай уже не первый в Украине.