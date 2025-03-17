Пухнасті вбивці: у Києві дворовий кіт задушив немовля в колисці, цей випадок не перший

Це вже друга трагедія за тиждень

Кіт задушив дитину в Києві. Подія сталася в суботу, 15 березня, у приватному будинку Подільського району столиці поблизу Сирецького парку.

Дитині було 4 місяці — вона померла. Про це повідомляють джерела "Телеграфу".

За даними джерел видання, матір залишила колиску з дитиною на вулиці, а сама, як сказала, відійшла на хвилину. За цей час в колиску заліз вуличний кіт і задушив дитину.

На місці події працювала поліція та швидка допомога. Інші деталі поки не повідомляються, як і немає інформації про батьків немовляти.

Аналогічний випадок минулого тижня вже траплявся в Одеській області. Місцеві пабліки повідомляли, що 14 березня кішка задушила дитину. У Великій Михайлівці на 2-місячну дитину уві сні лягла кішка, внаслідок чого дівчинка задихнулася. Поліція розслідує справу.

Нагадаємо, у Києві неповнолітня дівчина вистрибнула з вікна багатоповерхівки на очах матері. Пригода сталася на вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці.

Раніше "Телеграф" писав, що днями в Києві 12-річний хлопчик видерся на вагон електрички і отримав сильний удар струмом. За попередньою інформацією, він вижив, але отримав серйозні опіки. Цікаво, що подібний випадок 10 березня стався в Одесі. Там двоє хлопців піднялися на нерухомий електропоїзд, де їх ударило струмом. Один із них загинув, інший отримав травми.