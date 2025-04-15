Поліція знайшла чоловіка, який жорстоко вбив собаку: зловмисник уже в СІЗО

Як виявилося, відео вбивства знято не в цьому році

Рівненські поліцейські ідентифікували чоловіка, який застрелив собаку пострілом у голову, тримаючи її на повідку. Шокуюче відео з’явилося в одному з телеграм-каналів 14 квітня та відразу привернуло увагу правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба поліції. Оперативники карного розшуку встановили, що до цього жорстокого вчинку причетний 42-річний житель Рівненського району, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі.

Раніше він був затриманий за незаконне позбавлення волі людини, скоєне організованою групою, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 146 ККУ), а також за замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 ККУ).

Слідство встановило, що моторошний інцидент із собакою стався ще у 2021 році. Тепер за фактом жорстокого поводження з тваринами відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України.

Крім того, слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ст. 300 КК України — за фактом створення й розповсюдження відеоматеріалів, які пропагують культ насильства та жорстокості.

Правоохоронці також розглядають питання про відкриття провадження за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Наразі триває комплекс оперативно-слідчих дій, зазначили в поліції.

Нагадуємо, що була інформація про ще одного вбитого собаку. У мережі з'явилася відео злочину, на якому також видно процес страти.

Кадри з відео

Підозрюваний

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік жорстоко вбив собаку на очах у дитини. Йому тоді загрожувало до 8 років ув’язнення.