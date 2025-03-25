Українець у Польщі жорстоко вбив двох дочок і дружину: як його покарав суд

Адвокат засудженого планує подавати апеляцію

Українця, який жорстоко вбив дружину та двох дочок у Польщі, засудили до довічного ув'язнення. Окружний суд у Познані виніс вирок 44-річному Сергію Т. за вбивство власної сім'ї. Чоловіка визнали винним у вбивстві дружини та двох дочок.

Решту життя він проведе за ґратами. Про це повідомляє місцеве видання Іnpoland.

Справа про вбивство трьох людей у Польщі

Судця Даніель Юркевич наголосив, що вина підсудного не викликає жодних сумнівів. Це підтверджують психіатричні висновки та свідчення свідків, які характеризували чоловіка як нервову особу.

Під час слідства обвинувачений детально розповів про злочин, але на останньому засіданні заперечував свою провину. Прокурор вимагав довічного ув'язнення, і суд погодився, визначивши це покарання справедливим.

Нагадаємо, 18 листопада 2023 року у місті Пущиків поблизу Познані знайшли тіла 29-річної жінки та її двох доньок. Після скоєного Сергій Т. поїхав до торгівельного центру і повідомив охоронця про вбивство, після чого його затримала поліція. У загиблої жінки залишився неповнолітній син, якому чоловік брехав про причини відсутності матері та сестер. Вирок суду поки що не є остаточним, оскільки захист планує подати апеляцію.

Також раніше "Телеграф" писав про моторошне вбивство на Тернопільщині. Онук до смерті забив свою бабусю.