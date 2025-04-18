9-річний хлопчик у Росії впав на шампур - той увійшов прямо в мозок
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Інцидент стався під час гри на вулиці
У Кіровській області РФ дев’ятирічний хлопчик впав оком на шампур та пошкодив мозок. Дитині вдалося витягти стороннє тіло з ока самостійно.
Постраждалий школяр дивом залишився живим і не втратив зір, але не міг ворушити правими рукою та ногою. Про це пишуть російські ЗМІ.
Зазначається, що нещасний випадок стався під час гри на вулиці. Шампур увійшов у область очниці над верхнім віком, а потім встромився в череп. Хлопчика відвезли до лікарні у тяжкому стані.
"Прибігла дитина, сказала, що у старшого брата в голові шампур. Я побігла туди — він лежав на боці та стогнав, посадити його було неможливо (…) Я побачила розбиту брову, ніякого шампура не було і, чесно кажучи, я подумала, що дітям здалося, і не повірила", — розповіла журналістам родичка постраждалого хлопчика.
Вона додала, що як з’ясувалося згодом, дитина якось наштрикнулася на шампур і відразу ж його дістала. Встромився він дуже глибоко.
Лікарі підтвердили, що в голові у школяра дійсно побувало стороннє тіло. Було діагностовано: відкриту проникаючу рану голови та головного мозку, забій головного мозку, внутрішньомозкову гематому, перелом основи черепа, а також параорбітальну гематому.
Після нещасного випадку медикам вдалося зберегти хлопцеві зір. Проте внаслідок пошкодження мозку у нього почався правобічний геміпарез — через ослабленість м’язів він практично не міг рухати правими рукою та ногою.
Дитина місяць провела у лікарні. Зараз вона вже стискає руку і потроху почала ходити з підтримкою.
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