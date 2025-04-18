9-летний мальчик в России упал на шампур - тот вошел прямо в мозг

Инцидент произошел во время игры на улице

В Кировской области РФ девятилетний мальчик упал глазом на шампур и повредил мозг. Ребенку удалось извлечь инородное тело из глаза самостоятельно.

Пострадавший школьник чудом остался жив и не потерял зрение, но не мог шевелить правыми рукой и ногой. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что несчастный случай произошел во время игры на улице. Шампур вошел в область глазницы над верхним веком, а затем вонзился в череп. Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

"Прибежал ребенок, сказал, что у старшего брата в голове шампур. Я побежала туда — он лежал на боку и стонал, усадить его было невозможно (…) Я увидела разбитую бровь, никакого шампура не было и, честно говоря, я подумала, что детям показалось, и не поверила", — рассказала журналистам родственница пострадавшего мальчика.

Она добавила, что как выяснилось впоследствии, ребенок как-то наткнулся на шампур и сразу же его достал. Вонзился он очень глубоко

Врачи подтвердили, что в голове у школьника действительно побывало инородное тело. Были диагностированы: открытая проникающая рана головы и головного мозга, ушиб головного мозга, внутримозговая гематома, перелом основания черепа, а также параорбитальная гематома.

После несчастного случая медикам удалось сохранить мальчику зрение. Однако в результате повреждения мозга у него начался правосторонний гемипарез — из-за ослабленности мышц он практически не мог двигать правыми рукой и ногой.

Ребенок месяц провел в больнице. Сейчас он уже сжимает руку и понемногу начал ходить с поддержкой.

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