Чоловік розбився прямо у ТЦ у центрі Одеси (фото)

Причини події встановлюються

У торговому центрі "Афіна", що практично у самому центрі Одеси, сталася трагедія. Там чоловік упав із п’ятого поверху та розбився.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наприклад, "Одеса Info" поділилася фотографією з місця події.

За інформацією каналу, чоловік не вижив. Однак у коментарях користувачі зазначають, що на місце прибули лікарі швидкої допомоги та намагаються його врятувати.

Реакції офіційних джерел з цього приводу не надходило, інших деталей не повідомлялося.

При цьому інші користувачі мережі зазначають, що в торговому центрі справді є проблеми з облаштуванням інтер’єру. Зокрема, місцеві жителі зазначали, що поруччя там дуже небезпечне.

Варто зазначити, що неподалік цього місця 14 березня застрелили одеського активіста Дем’яна Ганула. Спочатку стрілку вдалося втекти з місця злочину, проте невдовзі його затримали. Ним виявився Сергій Шалаєв, який проходив службу до 28 ОМБР.

Як повідомлялося раніше, самогубство в Олександрії скоїв чоловік 11 березня. Перед цим він забарикадувався у квартирі разом із дружиною та дітьми, підривав гранати для страйкболу.