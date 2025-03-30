Чоловік розбився прямо у ТЦ у центрі Одеси (фото)
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Причини події встановлюються
У торговому центрі "Афіна", що практично у самому центрі Одеси, сталася трагедія. Там чоловік упав із п’ятого поверху та розбився.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наприклад, "Одеса Info" поділилася фотографією з місця події.
За інформацією каналу, чоловік не вижив. Однак у коментарях користувачі зазначають, що на місце прибули лікарі швидкої допомоги та намагаються його врятувати.
Реакції офіційних джерел з цього приводу не надходило, інших деталей не повідомлялося.
При цьому інші користувачі мережі зазначають, що в торговому центрі справді є проблеми з облаштуванням інтер’єру. Зокрема, місцеві жителі зазначали, що поруччя там дуже небезпечне.
Варто зазначити, що неподалік цього місця 14 березня застрелили одеського активіста Дем’яна Ганула. Спочатку стрілку вдалося втекти з місця злочину, проте невдовзі його затримали. Ним виявився Сергій Шалаєв, який проходив службу до 28 ОМБР.
Як повідомлялося раніше, самогубство в Олександрії скоїв чоловік 11 березня. Перед цим він забарикадувався у квартирі разом із дружиною та дітьми, підривав гранати для страйкболу.