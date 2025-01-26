Автобус вщент роздавив легковушку на Львівщині, є загиблі (фото)

На місці події працювала слідчо-оперативна група й експерти-криміналісти

У неділю, 26 січня, близько 16.50 на дорозі "Київ-Чоп" у селі Тухолька Стрийського району автомобіль зіткнувся з автобусом. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області. За даними правоохоронців, водій легкового автомобіля "Volkswagen" виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом "ЗАЗ".

Внаслідок ДТП водій і троє пасажирів легковика загинули. Водій та один із пасажирів автобуса перебуває в лікарні. Наразі їхні діагнози уточнюють медики.

На місці події працювала слідчо-оперативна група й експерти-криміналісти. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та вирішують питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, відома українська блогерка Анна Жук, більш відома як Аннет, трагічно загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Харків-Київ. Інцидент стався 24 січня 2025 року, коли за кермом автомобіля був її чоловік. Під час обгону вони зіткнулися з вантажівкою, що стояла у смузі, що призвело до миттєвої смерті Ганни на місці аварії.