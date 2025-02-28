Закривавлене тіло знайшли в Києві на трамвайній зупинці: деталі інциденту (фото)

На місце події викликали всі екстрені служби

Тіло чоловіка з ножовим пораненням виявили перехожі у Подільському районі Києва поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1". Обставини вбивства встановлюють правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. Як зазначається, на місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку та судово-медичний експерт.

Правоохоронці встановлюють обставини злочину та особу загиблого. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання підозрюваного.

На місці події працюють правоохоронці

Також про виявлення тіла чоловіка на трамвайній зупинці повідомляли у службі Муніципальної охорони. За словами муніципалів, під час патрулювання поблизу трамвайної зупинки "Пуща-Водицька 1" їх екіпаж помітив закривавленого чоловіка.

"Негайно було викликано швидку допомогу та поліцію. На жаль, до прибуття медиків постраждалий помер. Обставини та причини смерті чоловіка будуть встановлювати поліцейські", — йдеться у повідомленні.

Трагедія на зупинці "Пуща-Водицька 1"

Нагадуємо, днями на Тернопільщині сталося вбивство – 25-річний онук до смерті побив свою бабусю. Тіло загиблої виявив сусід, який випадково помітив розкиданий одяг на подвір'ї.

Зі слів правоохоронців, місцевий житель, проходячи повз будинок сусідки, звернув увагу на безлад у дворі. Коли на його виклики ніхто не відгукнувся, чоловік вирішив перевірити, чи все гаразд. Зайшовши до будинку, він побачив на веранді тіло 74-річної господині без ознак життя. Чоловік викликав правоохоронців.

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