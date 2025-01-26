В Одесі водій збив чоловіка з протезом і прокотив його на капоті (відео)

Водій втік з місця події

В Одесі сталася дивна ДТП. Водій білого автомобіля збив чоловіка на протезі, прокотив його капотом, а потім поїхав у невідомому напрямку.

Відеозаписом події поділився telegram-канал "Ху**ая Одеса". Наголошується, що інцидент стався на 5 станції Великого фонтану, а чоловік був на самокаті.

На відео перше зіткнення не зафіксовано. Запис починається з моменту, коли чоловік в одязі, що нагадує військову форму, вже знаходився на капоті.

Спочатку водій спробував скинути чоловіка і втекти, проте постраждалий піднявся на ноги та стрибнув на капот, не даючи поїхати. Втім, через деякий час він знову опинився на землі, а легковик поїхав з місця події.

Передісторія ДТП залишається незрозумілою, проте на одному з кадрів можна побачити самокат. Тобто можна припустити, що перше зіткнення сталося саме у цьому місці.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 26 січня, близько 16.50 на дорозі "Київ-Чоп" у Львівській області автомобіль зіткнувся з автобусом. Внаслідок ДТП загинули четверо людей.