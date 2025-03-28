Вбили пострілом в голову. На узбіччі під Дніпром знайшли тіло чиновника (фото)

Він був представником партії "Батьківщина"

На Дніпропетровщині біля узбіччя виявили труп чоловіка. Попередньо вбитим може бути Олександр Плахотнік — представник партії "Батьківщина".

Як повідомили у Національній поліції України, за фактом вбивства чоловіка у Кам’янському районі відкрито кримінальне провадження. Відомо, що чоловіка могли вбити пострілом у потилицю.

Зауважимо, що правоохоронці не називають імені жертви, проте в мережі кажуть, що йдеться про представника "Батьківщини" Олександра Плахотніка.

За даними поліції, у п'ятницю, 28 березня, зранку на узбіччі дороги було виявлено тіло чоловіка. Як пишуть місцеві канали, спираючись на свої джерела, вбитий мав два кульових поранення в потилицю.

"Труп побачив водій, який їхав повз неподалік від села Домоткань. За нашою інформацією, поряд знайшли гільзи. Одна з версій на зараз: Плахотніка могли вбити", — пише паблік "СВОЇ. Кривий Ріг".

Що відомо про Олександра Плахотніка

Це один із ТОП-представників партії "Батьківщини" на Дніпропетровщині. Він кілька разів намагався потрапити до Верховної Ради. Також Олександр Плахотнік колись очолював водоканал у Кам'янському та був першим заступником міського голови Кам'янського.

Олександр Плахотнік

Є інформація, що загиблий був бізнес-партнером братів Дубінських, яких пов'язують з корупційними скандалами. Олександр Дубінський підозрюється в організації схеми для виїзду за кордон військовозобов’язаних та у державній зраді — його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь РФ. Леоніда Дубінського підозрюють в організації схеми заволодіння 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Леонід Дубінський вийшов із СІЗО під заставу в десятки мільйонів.