В центрі Одеси вбили відомого активіста Ганула (оновлюється)

У місті ввели план-перехоплення "Сирена"

Дем'ян Ганул міг бути вбитим в Одесі 14 березня. Він був відомим проукраїнським активістом. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства.

Про це стало відомо після перших новин щодо перестрілки в центрі міста. Спочатку "Телеграфу" в поліції сказали, що правоохоронці працюють на місці події.

Потім місцеве видання "Думська" написало, що вбитим може бути Дем'ян Ганул. Місцеві пабліки додають, що чоловіка було вбито двома пострілами.

"Стрілець вистрілив о 10:30 і зник із місця. Його розшукують", — йдеться у повідомленні видання.

У місті ввели план-перехоплення "Сирена", пишуть місцеві пабліки. Там додали, що той, хто стріляв, — невідомий чоловік у військовій формі, його зараз розшукують.

Відео моменту вбивства активіста Дем'яна Ганула на Олександрівському проспекті. Вбивця вистрілив кілька разів у вже лежачого Дем'яна.

Реакція влади

Глава МВС Ігор Клименко відреагував на вбивство активіста Ганула в Одесі.

"Щодо вбивства громадянина Ганула в місті Одеса. З центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, вона вже вирушила до Одеси. Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції… Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину", — сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він також повідомив, що бере розслідування вбивства Демʼяна Ганула під особистий контроль. Про це він заявив під час засідання Верховної Ради.

Також міністр МВС повідомив, що Центральним апаратом Нацполіції сформована слідча оперативна група з кращих працівників, які вже прямують до міста. З ними виїхав і голова Національної поліції.

"Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням", — написав Клименко.

Він зауважив, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності.

Що кажуть у поліції

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.

Ганул вже просив про захист СБУ

Варто додати, що раніше одеський активіст Дем'ян Ганул просив СБУ про захист. У своєму Telegram він писав, що побоюється замаху на себе або своїх близьких

За словами активіста, після останніх акцій із захисту честі військових, він почав отримувати погрози. Ба більше, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.

"Я впродовж свого свідомого життя відстоюю українську державу, займаюся волонтерською діяльністю, захищаю мову, відстоюю честь і гідність українських військових. Зараз я потребую допомоги держави, я хочу мати змогу захистити себе і своїх рідних", — написав активіст.

Хто такий Дем'ян Ганул

Відомий громадський активіст з Одеси. Народився 6 жовтня 1993 року на Кіровоградщині.

Випускник історичного факультету Одеського педагогічного університету імені Ушинського. Працював вихователем-методистом в "Артеку".

Його знають, як лідера праворадикальної організації "Вуличний фронт". У 2019 році активісти повідомили про призупинення своєї діяльності.

До цього Ганул входив до одеського осередку "Правого сектору", де керував так званим "силовим блоком".

Проросійські партії та сили в Україні часто закидають Ганулу організацію сутичок в Одесі 2 травня 2014 біля Будинку профспілок. Тоді під час масових заворушень у місті загинуло майже пів сотні людей, щонайменше 200 отримали поранення.

Активіст також часто бере участь у сутичках навколо скандальних забудов пляжів в Одесі.

Напади на активіста

У 2020 році невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував лідер громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул. Сам активіст тоді казав, що йому дивом вдалося вціліти. Він зазначив, що авто обстріляли з травматичної зброї, а сам він відстрілювався.

До цього невідомі спалили автомобіль Меrcedes, який належав дружині Дем'яна Ганула. Тоді всього за кілька годин до інциденту Ганул на своїй фейсбук-сторінці опублікував допис про те, як поліцейські і чиновники вбивають птахів з Червоної книги.

Раніше "Телеграф" писав, що підозрюваний у вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко планував ліквідувати низку відомих політиків. Він активно шукав в інтернеті інформацію про своїх наступних потенційних жертв та вносив нотатки про них у свій мобільний телефон.