Попросил выключить российскую музыку и поплатился жизнью. В Киеве произошло жестокое убийство (фото)

Два брата нанесли знакомую более 20 ударов ножом и не только

В Киеве двое братьев убили мужчину, который во время застолья попросил выключить российскую музыку. Они забили 29-летнего знакомого кастрюлей до смерти.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева. Отмечается, что потерпевший познакомился с парнями на улице. 21-летний и 22-летний мужчины из Ивано-Франковской области приехали в Киев, чтобы найти работу.

Парни пригласили нового знакомого "выпить" в квартире, которую они арендовали. Но во время застолья возникла ссора из-за российской музыки, которую братья включили. Погибший попросил выключить ее, после чего началась ссора, которая переросла в драку.

"Между мужчинами возник конфликт, стремительно переросший в драку. В разгар ссоры брать ножом и металлической кастрюлей нанесли потерпевшему более 20 ударов в область груди, спины и лица, от которых он погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

О преступлении в полицию сообщил один из братьев. Он позвонил по телефону и сказал, что на кухне арендованной квартиры находится мужчина в крови и со следами избиения. По прибытии на место преступления копы задержали фигурантов.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в умышленном убийстве (часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса). Им грозит пожизненное заключение.

В сети пользователи возмущены таким преступлением и жестокостью, и просьбу выключить российскую музыку считают вполне нормальной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что под Ивано-Франковском подростки жестоко убили 19-летнего парня.