Десятки ножових поранень: під Івано-Франківськом підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця

Потерпілий загинув на місці

Підлітки вбили 19-річного хлопця на Івано-Франківщині. Його бездиханне тіло виявили на околицях обласного центру.

Про це повідомляє пресслужба поліції. За даними правоохоронців, загиблим є 19-річний місцевий мешканець. Його жорстоко вбили за допомогою холодної зброї.

UPD: Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозри підліткам, причетним до вбивства 19-річного місцевого жителя.

Молодики нанесли удари ножем потерпілому, а тіло намагалися приховати на околиці Івано-Франківська. Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю.

16 квітня близько 02:00 ночі поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження. Правоохоронці за лічені хвилини встановили осіб, причетних до особливо тяжкого злочину. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з’ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин.

"Поліцейські затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області інкримінують їм вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, їм оголошені підозри. Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника — 15-річного неповнолітнього", — йдеться у повідомленні.

Деталі вбивства

"Тіло 19-річного потерпілого з ножовими пораненнями поліцейські виявили на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів", — йдеться у повідомленні.

Як виявилось, до вбивства причетні троє неповнолітніх хлопців. Двох із підозрюваних зараз вже затримано.

Порушено кримінальну справу за статтею п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю групою осіб за попередньою змовою). За цією статтею фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За інформацією видання Galka, яке посилається на власні джерела, трагедія сталася увечері 15 квітня у Вовчинецьких горах.

"Кілька підлітків напали на свого знайомого і завдали йому кілька десятків ножових поранень. Молодик помер на місці", — йдеться в матеріалі.

"Телеграф" зв'язався з поліцією, щоб дізнатися більше про подробиці гучної трагедії. Однак у правоохоронних органах не стали розкривати їх, наголосивши, що слідство триває. При цьому там пообіцяли, що більше деталей з'явиться незабаром.

Важливо також зазначити, що особа третього підлітка також відома, проте інформацію щодо нього пообіцяли розкрити окремо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українець у Польщі жорстоко вбив двох дочок та дружину.