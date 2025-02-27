У Києві чоловік жорстоко вбив собаку на очах у своєї маленької дитини (відео)

Підозрюваному загрожує чималий термін

У Києві чоловік убив собаку на очах у своєї маленької дитини. Він сам її привів з вулиці, але згодом побив до смерті.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. За даними правоохоронців, підозрюваним є киянин, який проживає у квартирі разом із співмешканкою та 3 дітьми. У січні 2025 року чоловік привів додому собаку з вулиці, проте згодом сам і почав виштовхувати її з квартири.

"Чоловік бив собаку ногами, а потім, тримаючи дитину на руках, кинув її зі сходів, після чого знову почав бити пса", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок отриманих травм тварина померла.

Тепер фігуранта звинувачують у жорстокому поводженні з твариною, яке спричинило її смерть. Якщо провину чоловіка буде доведено, то йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Обвинувальний акт вже передано до суду.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі підлітки жорстоко вбили собаку, щоб зняти це на відео.