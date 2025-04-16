Десятки ножевых ранений: под Ивано-Франковском подростки жестоко убили 19-летнего парня

Пострадавший погиб на месте

Подростки убили 19-летнего парня в Ивано-Франковской области. Его бездыханное тело обнаружили в окрестностях областного центра.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. По данным правоохранителей, погибшим является 19-летний местный житель. Его жестоко убили с помощью холодного оружия.

UPD: Полицейские Прикарпатья сообщили о подозрениях подросткам, причастным к убийству 19-летнего местного жителя.

Молодые люди нанесли удары ножом потерпевшему, а тело пытались скрыть на окраине Ивано-Франковска. Следователи инкриминируют несовершеннолетним умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью.

16 апреля около 02:00 ночи полицейские обнаружили тело 19-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти. С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, которые уже направили на экспертное исследование. Правоохранители за считанные минуты установили лиц, причастных к особо тяжкому преступлению. Речь идет о двух 14-летних местных подростках. Следователи выяснили, что несовершеннолетние, введя потерпевшего в заблуждение, умышленно заманили его в лесопарковую зону с целью совершить особо тяжкое преступление.

"Полицейские задержали двух злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следователи Следственного управления ГУНП в Ивано-Франковской области инкриминируют им совершение уголовного преступления, предусмотренного п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, им объявлены подозрения. Решается вопрос о процессуальном статусе третьего участника — 15-летнего несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

Детали убийства

"Тело 19-летнего потерпевшего с ножевыми ранениями полицейские обнаружили на окраине Ивано-Франковска, близ Вовчинецких холмов", — говорится в сообщении.

Как оказалось, к убийству причастны трое несовершеннолетних парней. Двое из подозреваемых в настоящий момент уже задержаны.

Открыто уголовное дело по статье п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц). По этой статье фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По информации издание Galka, которое ссылается на собственные источники, трагедия произошла вечером 15 апреля в Вовчинецких горах.

"Несколько подростков напали на своего знакомого и нанесли ему несколько десятков ножевых ранений. Молодой человек скончался на месте", — говорится в материале.

"Телеграф" связался с полицией, чтобы узнать больше подробностей громкой трагедии. Однако в правоохранительных органах не стали раскрывать их, отметив, что следствие продолжается. При этом там пообещали, что больше деталей появится вскоре.

Важно также отметить, что личность третьего подростка также известна, однако информацию по нему пообещали раскрыть отдельно.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец в Польше жестоко убил двух дочерей и жену.