Спалили, щоб зняти на відео: у Запоріжжі підлітки жорстоко вбили собаку

Дане діяння є кримінальним злочином

У Запоріжжі група підлітків жорстоко вбила собаку, а її тіло було спалено. Зловмисники також намагалися сфотографуватися на тлі обгорілого тіла.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Запорізькій області. За даними правоохоронців, у покинутій будівлі на території Олександрівського району підлітки вбили собаку та намагалися сфотографуватися з трупом тварини. Також з’явилося відео, на якому троє підлітків несуть загиблого собаку сходами будівлі.

Поліцейські повідомляють, що підлітки підпалили собаку.

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За цим фактом було розпочато провадження за ч.3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами за хуліганськими мотивами, що призвело до загибелі тварини). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.

Пізніше поліцейські встановили, що зловмисниками виявились жителі міста Запоріжжя, віком від 14 до 16 років. З ними проводять роботу співробітники ювенальної поліції та психологи, а тіло тварини відправлено на експертизу.

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