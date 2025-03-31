Тіла розкидало по дорозі: мікроавтобус з Росії потрапив у ДТП під Маріуполем (відео)

Мікроавтобус зіткнувся з комунальною технікою

На тимчасово окупованій території України сталася страшна ДТП. Тіла загиблих людей розкидало по трасі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, подія сталася в Донецькій області на автодорозі Маріуполь — Безіменне.

За попередньою інформацією, мікроавтобус, який їхав із Краснодарського краю Росії, зіткнувся з дорожньо-комунальною технікою, внаслідок чого загинули 5 людей. Ще шістьох забрали медики.

Увага! Відео — 18+

Як видно на численних фото та відео з місця подій, зіткнення було настільки сильним, що пасажирів транспортних засобів розкидало по дорогзі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Криму сталася масштабна ДТП із зерновозом, який міг перевозити вкрадене українське зерно.

Також ми писали про те, що на Полтавщині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса та легковика. Загинули чотири особи, серед них неповнолітня. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.