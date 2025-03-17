Моторошна ДТП у Дніпрі: легковик збив маму з двома дітьми на пішохідному (відео)

Наразі не відомо, які травми отримала родина

ДТП з постраждалими сталася у понеділок, 17 березня, на вулиці Калиновій у Дніпрі. Автомобіль ЗАЗ збив жінку з двома малолітніми дітьми прямо на пішохідному переході.

38-річна матір переходила дорогу разом із синами 7 та 8 років, коли на них наїхав легковик. Відео моменту та фото наслідків опублікували у місцевих соцмережах.

За наявною інформацією, усіх трьох постраждалих доправлено до лікарні. Наразі не відомо, у якому стані перебувають потерпілі, та яких травм вони зазнали.

На оприлюднених записах видно момент наїзду на пішоходів. Крім того, публікують фотографію, ймовірно, водія, та пошкоджене лобове скло автомобіля внаслідок удару. У поліції поки що також не прокоментували цей інцидент. За попередньою інформацією, водій транспортного засобу не дотримався правил дорожнього руху та не надав перевагу пішоходам на позначеному переході.

Також раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині чоловік лежав на проїжджій частині. Все закінчилося трагічно.