Награбоване вийшло боком: у Криму масштабна ДТП із зерновозом, багато загиблих (відео)

Серед поранених багато дітей

У Криму вантажівка зі вкраденим українським зерном зіткнулася з рейсовим автобусом. Внаслідок ДТП є багато загиблих та поранених.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, подія сталася у Сімферопольському районі, на ділянці траси Сімферополь – Євпаторія.

Рейсовий автобус КАВЗ, в якому знаходилося 32 особи, рухаючись маршрутом "Аркадьєвка-Сімферополь", зіткнувся із зерновозом у районі аеропорту. За інформацією пабліка "Кримський вітер", вантажівка перевозила крадену в України продукцію. Вантажівка, на яку наїхав автобус із пасажирами, стояла.

Водій автобуса стверджує, що його засліпило сонце.

Згідно з попередніми даними, в результаті аварії постраждала 21 особа (7 з них — діти). Ще 6 людей загинуло. На місці працюють рятувальні служби країни-агресора: 25 співробітників та 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія активно намагається красти зерно із захоплених українських територій. І не лише для себе, а й для продажу. Так, наприклад, за оцінкою агентства Bloomberg, тільки з урожаю 2021 року було вкрадено або знищено 4,04 млн тонн зерна та насіння соняшнику вартістю 1,9 млрд доларів/

Раніше ми писали, що біля берегів Криму подав сигнал SOS корабель, який вивозив крадене зерно з України.