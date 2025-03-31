Тела разбросало по дороге: микроавтобус из России попал в ДТП под Мариуполем (видео)

Микроавтобус столкнулся с коммунальной техникой

На временно оккупированной территории Украины произошло жуткое ДТП. Тела погибших людей разбросало по трассе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным происшествие случилось в Донецкой области на автодороге Мариуполь — Безыменное.

По предварительной информации, микроавтобус, который ехал из Краснодарского края России столкнулся с дорожно-коммунальной техникой, в результате чего погибли 5 человек. Ещё шестерых увезли медики.

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Как видно на многочисленных фото и видео с места событий, столкновение было настолько сильным, что пассажиров транспортных средств разбросало по дороге.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Крыму произошло масштабное ДТП с зерновозом, который мог перевозить украденное украинское зерно.

Также мы писали о том, что на Полтавщине произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Погибли четыре человека, среди них несовершеннолетний. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.