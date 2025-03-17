Жуткое ДТП в Днепре: легковушка сбила маму с двумя детьми на пешеходном (видео)

Пока не известно, какие травмы получила семья

ДТП с пострадавшими произошло в понедельник, 17 марта, на улице Калиновой в Днепре. Автомобиль ЗАЗ сбил женщину с двумя малолетними детьми прямо на пешеходном переходе.

38-летняя мать переходила дорогу вместе с сыновьями 7 и 8 лет, когда на них наехал легковушку. Видео момента и фото последствий было опубликовано в местных соцсетях.

По имеющейся информации, все трое пострадавших доставлены в больницу. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие, и какие травмы они получили.

На обнародованных записях виден момент наезда на пешеходов. Кроме того, публикуют фотографию, вероятно, водителя, и поврежденное лобовое стекло автомобиля в результате удара. В полиции пока также не прокомментировали этот инцидент. По предварительной информации, водитель транспортного средства не соблюдал правила дорожного движения и не предпочел пешеходов на обозначенном переходе.

Также ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области мужчина лежал на проезжей части. Все кончилось трагически.