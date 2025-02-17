Негода створила хаос на дорогах: в України сталося багато ДТП (відео)

Масові зіткнення та перекидання автівок публікують у мережі

Україну накрила негода. Через сніг та слизькі дороги у регіонах сталося багато ДТП.

Зокрема, місцеві телеграм-канали повідомляють відразу про дві аварії у Києві на мосту Патона. ДТП сталися у напрямку до лівого берега столиці.

Попередньо, внаслідок аварій ніхто не постраждав. Поки що без суттєвих заторів, пишуть у мережі.

Також сталася ДТП на Броварському проспекті в напрямку Броварів. За попередньою інформацією, водій маршрутки не впорався з керуванням. Через це на ділянці дороги утворилися затори в напрямку Броварів. На місці працюють правоохоронці, інформація про постраждалих уточнюється.

Ще одна серйозна аварія сталася на трасі Київ-Харків, за Полтавою. На шляху в бік Києва зіштовхнулися кілька автомобілів, що спричинило значні затори. Інформації щодо постраждалих немає.

Одна з найбільших ДТП трапилася на трасі "Кропивницький-Знам'янка". Там через негоду перекинулася вантажівка.

У Харкові на проспекті Льва Ландау перекинулася карета швидкої допомоги. Про постраждалих поки що інформації немає.

У Вінницькій області в селі Сьомки сталася жахлива аварія за участі легковика та вантажівки. Очевидці вважають, що сталося це, бо водій не обрав безпечної швидкості. Інформації про постраждалих зараз немає.

Раніше "Телеграф" писав, що на трасі біля Тернополя зіштовхнулись дві фури. Одну вивернуло кабіною до неба. Фото та відео ДТП очевидці викладають у телеграм-каналах.