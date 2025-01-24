Популярна блогерка Анна Жук загинула у ДТП. Поліція поділилася подробицями (відео)

Подробиці трагічної аварії, інформація про популярну Instagram-блогерку та обставини загибелі

Відома українська блогерка Анна Жук, більш відома як Аннет, трагічно загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Харків-Київ. Інцидент стався 24 січня 2025 року, коли за кермом автомобіля був її чоловік.

Про це повідомив інший харківський блогер Женя Зуб. Поліція полтавської області опублікувала відео із результатами аварії.

Під час обгону вони зіткнулися з вантажівкою, що стояла у смузі, що призвело до миттєвої смерті Ганни на місці аварії. Один із її синів, який перебував в автомобілі, отримав травми та був госпіталізований.

За даними поліції, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 39-річна пасажирка позашляховика Lexus померла на місці пригоди від отриманих травм. Водії вантажівки та позашляховик, а також малолітній пасажир Lexus, 2015 року народження, з тілесними ушкодженнями доставлені до Лубенської лікарні.

Хто така Анна Жук

Анна Жук була популярним блогером із Харкова та матір’ю трьох синів. Вона активно ділилася своїм життям у соціальних мережах, особливо в Instagram, де мала понад 370 тисяч передплатників. Анна брала участь у різних проєктах, спрямованих на підтримку жінок, проводила майстер-класи та тренінги, а також була активною учасницею інтерв’ю та подкастів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що помер український футболіст, який потрапив у страшну ДТП. Він також не був за кермом під час аварії.