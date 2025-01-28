У центрі Києва сталася стрілянина в одному з кафе. Є поранений (фото)

У столиці чоловік стріляв у відвідувача кафе, після чого втік

У вівторок, 28 січня, у центрі Києва сталася стрілянина в одному із закладів громадського харчування. Одного пораненого ушпиталено.

Зловмисник втік з місця події. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у своєму Telegram-каналі.

У публікації зазначається, що інформація про подію надійшла до правоохоронців сьогодні близько 16:20.

"Встановлено, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка", – йдеться у повідомленні.

Після скоєного правопорушник втік з місця події. Пошуки зловмисника наразі тривають. Також повідомляється, що постраждалий отримав дотикові поранення. Його ушпиталено. Відомо, що життю чоловіка нічого не загрожує.

За інформацією пресслужби, на місці працює слідчо-оперативна група та наряди поліції. Всі обставини НП з’ясовуються, також вирішується питання щодо правової кваліфікації.

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