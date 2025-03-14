В центре Одессы убили известного активиста Ганула (обновляется)

В городе ввели план-перехват "Сирена"

Демьян Ганул убит в Одессе 14 марта. Он был известным проукраинским активистом. Полиция начала уголовное производство по факту убийства.

Об этом стало известно после первых новостей о перестрелке в центре города. "Телеграф" следит за развитием ситуации. В этом материале рассказываем о первых подробностях убийства Ганула.

По состоянию на 14:00 убийство Демьяна Ганула, одесского активиста, до сих пор не раскрыто. Поиски злоумышленника продолжаются.

Одесское издание "Думская" сообщило, что убийца Ганула якобы сдался правоохранителям. По их информации, мужчина сам позвонил в полицию. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

Блогеры и активисты отреагировали на дерзкое преступление в Одессе. Каждый из них прокомментировал произошедшее.

На месте убийства находятся родственники погибшего, они в тяжелом моральном состоянии. Жена Ганула Жанна Вознюк пока не прокомментировала гибель мужа.

Сестра Демьяна рассказала, за что могли убить активиста. По ее словам, Ганулу постоянно угрожали.

"Ему постоянно угрожали, постоянно. Я не знаю человека, который бы больше Демьяна любил Украину. Его убили за то, что он был патриотом, за то, что отстаивал Украину", — сказала Лилия.

Основная версия убийства Демьяна — политическое, заказное или даже выполненное Россией, чтобы запугать проукраинских активистов. Поражает дерзость: стрелок даже не прячет лицо, — нардеп Алексей Гончаренко дал эксклюзивный комментарий журналистам Times of Ukraine.

"Вообще — это акт террора для расшатывания Одессы, в частности, ведь очевидно, что данный регион — стратегически важный для России", — добавил он.

Детали относительно убийства активиста

Сначала "Телеграфу" в полиции сказали, что правоохранители работают на месте происшествия. Имя погибшего не называли.

Затем местное издание "Думская" написало, что убитым может быть Демьян Ганул. Местные паблики добавляют, что мужчина был убит двумя выстрелами.

"Стрелок выстрелил в 10:30 и скрылся с места. Его разыскивают", — говорится в сообщении издания.

В городе ввели план-перехват "Сирена", пишут местные паблики. Там добавили, что стрелявший — неизвестный мужчина в военной форме, его сейчас разыскивают.

Видео момента убийства активиста Демьяна Ганула на Александровском проспекте. Убийца выстрелил несколько раз в уже лежачего Демьяна.

Реакция властей

Глава МВД Игорь Клименко отреагировал на убийство активиста Ганула в Одессе.

"Относительно убийства гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в город Одесса направлен полк Национальной полиции… Я беру под личный контроль расследование, раскрытие этого преступления", — сказал министр внутренних дел Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он также сообщил, что берет расследование убийства Демьяна Ганула под личный контроль. Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады.

Также министр МВД сообщил, что Центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственная оперативная группа из лучших сотрудников, которые уже направляются в город. С ними выехал и глава Национальной полиции.

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", — написал Клименко.

Он отметил, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму не соответствует действительности.

Что говорят в полиции

Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Ганул уже просил о защите СБУ

Стоит добавить, что ранее одесский активист Демьян Ганул просил СБУ о защите. В своем Telegram он писал, что опасается покушения на себя или своих близких

По словам активиста, после последних акций по защите чести военных, он начал получать угрозы. Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов

"Я на протяжении своей сознательной жизни отстаиваю украинское государство, занимаюсь волонтерской деятельностью, защищаю язык, отстаиваю честь и достоинство украинских военных. Сейчас я нуждаюсь в помощи государства, я хочу иметь возможность защитить себя и своих родных", — написал активист.

Кто такой Демьян Ганул

Известный общественный активист из Одессы. Родился 6 октября 1993 года на Кировоградщине.

Выпускник исторического факультета Одесского педагогического университета имени Ушинского. Работал воспитателем-методистом в "Артеке".

Его знают, как лидера праворадикальной организации "Уличный фронт". В 2019 году активисты сообщили о приостановлении своей деятельности.

До этого Ганул входил в одесскую ячейку "Правого сектора", где руководил так называемым "силовым блоком".

Пророссийские партии и силы в Украине часто обвиняют Ганулу в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года возле Дома профсоюза. Тогда во время массовых беспорядков в городе погибло почти полсотни человек, по меньшей мере 200 получили ранения.

Активист также часто участвует в столкновениях вокруг скандальных застроек пляжей в Одессе.

Нападения на активиста

В 2020 году неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул. Сам активист тогда говорил, что ему чудом удалось уцелеть. Он отметил, что авто обстреляли из травматического оружия, а сам он отстреливался.

До этого неизвестные сожгли автомобиль Мегсеԁеѕ, который принадлежал жене Демьяна Ганула. Тогда всего за несколько часов до инцидента Ганул на своей фейсбук-странице опубликовал сообщение о том, как полицейские и чиновники убивают птиц из Красной книги.

Ранее "Телеграф" писал, что подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко планировал ликвидировать ряд известных политиков. Он активно искал в интернете информацию о своих следующих потенциальных жертвах и вносил заметки о них в свой мобильный телефон.