Забарикадувався з дружиною та дітьми і підривав гранати - деталі самогубства на Кіровоградщині (відео)

Врятувати його життя не вдалося

Самогубство в Олександрії вчинив чоловік 11 березня. Перед цим він забарикадувався у квартирі разом з дружиною та дітьми, підривав гранати для страйкболу та кидав їх з вікна.

Про це повідомили у поліції Кіровоградської області. Після повідомлення про вибухи, правоохоронці прибули на місце. Жінці з дітьми вдалося вийти з приміщення, вона розповіла, що чоловік поводився агресивно.

Поліція та спецпризначенці КОРД відкрили двері у квартиру. Там перебував травмований чоловік, ймовірно, після спроби вчинення самогубства. Його на "швидкій" відвезли до лікарні, проте врятувати його не вдалося, чоловік помер.

У квартирі поліціянти виявили піротехніку та предмет, зовні схожий на бойову гранату. Вилучене направлено для проведення експертиз.

Відео з місця трагедії опублікував Telegram-канал "Труха Кропивницький". Там стверджують, що загиблий, нібито, був колишнім військовим. На відео чути вибухи.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 11 березня два вибухи пролунали в місті Івано-Франківськ. Загинув молодий хлопець, інший отримав важкі поранення. Що саме вибухнуло, встановлюється.