Забарикадувався з дружиною та дітьми і підривав гранати - деталі самогубства на Кіровоградщині (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1048
Врятувати його життя не вдалося
Самогубство в Олександрії вчинив чоловік 11 березня. Перед цим він забарикадувався у квартирі разом з дружиною та дітьми, підривав гранати для страйкболу та кидав їх з вікна.
Про це повідомили у поліції Кіровоградської області. Після повідомлення про вибухи, правоохоронці прибули на місце. Жінці з дітьми вдалося вийти з приміщення, вона розповіла, що чоловік поводився агресивно.
Поліція та спецпризначенці КОРД відкрили двері у квартиру. Там перебував травмований чоловік, ймовірно, після спроби вчинення самогубства. Його на "швидкій" відвезли до лікарні, проте врятувати його не вдалося, чоловік помер.
У квартирі поліціянти виявили піротехніку та предмет, зовні схожий на бойову гранату. Вилучене направлено для проведення експертиз.
Відео з місця трагедії опублікував Telegram-канал "Труха Кропивницький". Там стверджують, що загиблий, нібито, був колишнім військовим. На відео чути вибухи.
Як повідомляв "Телеграф", ввечері 11 березня два вибухи пролунали в місті Івано-Франківськ. Загинув молодий хлопець, інший отримав важкі поранення. Що саме вибухнуло, встановлюється.