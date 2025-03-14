Добивали лежачого: момент убивства Ганула попав на відео (18+)

Вбивство було скоєно прямо на очах у людей посеред білого дня

У мережі було опубліковано відео з моменту вбивства українського активіста Дем’яна Ганула у центрі Одеси. На кадрах видно, що невідомий чоловік вистрілив йому у голову.

Цей запис було зроблено на камеру відеоспостереження, яка була на будівлі. Можна помітити, що поряд стоять люди, які не намагаються перешкоджати вбивству і навіть не намагаються ховатися чи втекти.

Вбивство відбувається серед білого дня і на очах очевидців. Після скоєного пострілу в голову Ганулу, чоловік іде з місця події, як ні в чому не бувало.

Увага! Відео містить жорстокі кадри. Слабконервним не рекомендується до перегляду.

Про вбивство українського активіста стало відомо 14 березня.

У місті ввели план-перехоплення "Сирена", пишуть місцеві пабліки. Там додали, що той, хто стріляв, — невідомий чоловік у військовій формі, його зараз розшукують.

Після того, що сталося, активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив про стеження за собою.

Хто такий Дем’ян Ганул

Відомий громадський активіст з Одеси. Народився 6 жовтня 1993 року на Кіровоградщині.

Випускник історичного факультету Одеського педагогічного університету імені Ушинського. Працював вихователем-методистом у "Артеку".

Його знають як лідера праворадикальної організації "Вуличний фронт". У 2019 році активісти повідомили про зупинення своєї діяльності.

До цього Ганул входив до одеського осередку "Правого сектора", де керував так званим "силовим блоком".

Проросійські партії та сили в Україні часто звинувачують Ганула в організації зіткнень в Одесі 2 травня 2014 року біля Будинку профспілки. Тоді під час масових заворушень у місті загинуло майже півсотні людей, щонайменше 200 отримали поранення.

Активіст також часто бере участь у сутичках навколо скандальних забудов пляжів в Одесі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мережі з’явилося фото чоловіка, якого називають можливим стрільцем, причетним до вбивства громадського активіста Дем’яна Ганула.