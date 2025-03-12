Постраждалий втратив кінцівки. Що відомо про наслідки вибухів у Івано-Франківську (фото та відео)

Людей евакуювали

Вибух в Івано-Франківську в районі залізничного вокзалу ввечері 11 березня, забрав життя чоловіка. Ще троє людей постраждали.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. Особу загиблого встановлюють. Всіх постраждалих госпіталізовано, одна людина перебуває у важкому стані.

"Неподалік, у багатоквартирному будинку, за деякий час пролунав ще один вибух, внаслідок якого загорілась покрівля. 15 людей довелось евакуювати. Чотирьох — вогнеборці врятували із заблокованих квартир на верхніх поверхах будинку. Пожежу ліквідовано", — додала Онищук.

Загиблий — житель Івано-Франківська, за деякими даними, він неповнолітній. Постраждалий, що перебуває у важкому стані, втратив дві кінцівки.

Як розповіли "Суспільному" очевидці, перший вибух був дуже сильним. Люди перелякалися.

"Так "гепнуло", що мені здавалося, що серце стане. Мені здавалося, що цей кіоск затрясся. Перший вибух був дуже сильний, а другий — слабший. Потім приїхали дуже багато пожежників, коли будинок горів, десь чотири карети "швидкої", поліцейських багато було. Внаслідок вибухів наслідків по кіоску не було", — розповіла працівниця кіоску, що розташований неподалік залізничного вокзалу, Лідія Герман.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську 11 березня

Близько 18:30 на вулиці Привокзальній біля житлового будинку вибухнув невідомий предмет. Загинув хлопець, ще троє отримали травми.

Невдовзі пролунав другий вибух на мансардному поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Залізничній. Надзвичайники врятували чотирьох людей, ще 15 мешканців підʼїзду евакуювали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з обласних центрів України готувався теракт. СБУ та Нацполіція затримали студентку, яка готувалася до його реалізації за вказівкою російських спецслужб.