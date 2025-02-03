У Болгарії українка вбила двох власних дітей: подробиці жахливого випадку

Після вбивства вона намагалась вчинити суїцид

У Болгарії жінку з українським походженням Ксенію Плачкову підозрюють у скоєнні жорстокого злочину. Йдеться про вбивство власних дітей, хлопчика та дівчинки.

Подія сталася минулої п'ятниці вранці у місті Вакарель. За попередніми даними, діти віком 5 та 11 років були вбиті у будинку, який орендувала їхня сім'я. Батько виявив тіла дітей на горищі житла. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції о 13:55. Правоохоронці швидко затримали підозрювану. З'ясувалося, що після вбивства жінка намагалася покінчити життя самогубством.

Близькі знайомі розповідають про сім'ю як про зразкову. "Вони були прикладом для оточення. Діти займалися спортом, зокрема карате та балетом, батьки багато працювали", — розповів друг сім'ї.

Наразі розслідування веде прокуратура Софійського району. До справи залучили кримінального психолога. Як пишуть журналісти, слідство має беззаперечні докази причетності матері до злочину.

За попередньою інформацією, найближчим часом Ксенії Плачковій офіційно висунуть обвинувачення. Прокуратура клопотатиме про максимально суворий запобіжний захід — тримання під вартою.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що суд виніс вирок за жорстоке вбивство на Житомирщині. Чоловік облив бензином і підпалив рідного брата.