Забаррикадировался с женой и детьми и взрывал гранаты – детали самоубийства на Кировоградщине (видео)

Спасти его жизнь не удалось

Самоубийство в Александрии совершил мужчина 11 марта. Перед этим он забаррикадировался в квартире с женой и детьми, взрывал гранаты для страйкбола и бросал их из окна.

Об этом сообщили в полиции Кировоградской области. После сообщения о взрывах, стражи порядка прибыли на место. Женщине с детьми удалось выйти из помещения, она рассказала, что мужчина вел себя агрессивно.

Полиция и спецназовцы КОРД открыли дверь в квартиру. Там находился травмированный мужчина, вероятно после попытки совершения самоубийства. Его на "скорой" отвезли в больницу, однако спасти его не удалось, мужчина скончался.

В квартире полицейские обнаружили пиротехнику и предмет, внешне похожий на боевую гранату. Обнаруженное направлено для проведения экспертиз.

Видео с места трагедии опубликовал Telegram-канал "Труха Кропивницкий". Там утверждают, что погибший якобы был бывшим военным. На видео слышны взрывы.

Как сообщал "Телеграф", вечером 11 марта два взрыва прогремели в городе Ивано-Франковск. Погиб молодой парень, другой получил тяжелые ранения. Что именно взорвалось, устанавливается.