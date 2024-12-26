Побачив інтимні фото у телефоні: у Києві чоловік довів до суїциду хлопця своєї падчерки

На тілі загиблого було видно сліди від зеленки

У Києві судитимуть чоловіка, який, за даними слідства, довів до самогубства 18-річного хлопця. Загиблий зустрічався з його 14-річною падчеркою.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва. Там зазначили, що у червні поточного року надійшло повідомлення про падіння хлопця із багатоповерхівки у Деснянському районі. Правоохоронці з’ясували, що він приїхав до Києва на навчання та орендував у цьому будинку кімнату.

Було встановлено, що у загиблого був відсутній мобільний телефон, а на його тілі було видно сліди від зеленки. Крім того, у нього частково було поголено волосся на голові.

"Поліцейські відтворили хронологію подій того дня, опитали свідків, а також зібрали інші докази, які вказали, що до самогубства хлопця причетний 37-річний житель Кіровоградської області", — йдеться у повідомленні.

Виявилося, що чоловік шантажував та психологічно принижував потерпілого, щоб помститися за те, що він перебував у стосунках із 14-річною дівчиною. Також він відібрав у потерпілого телефон, на якому зберігалися фотографії, зняті разом із дівчиною.

У прокуратурі Києва зазначають, що фото були інтимного характеру, які він раніше побачив у телефоні у дівчини також.

Наслідком було встановлено, що зловмисник приїхав до Києва та розшукав хлопця для з’ясування стосунків, оскільки дізнався, що він зустрічається з його 14-річною падчеркою. При цьому у нього в телефоні вітчим дівчини побачив спільні фото та відео, які хлопець знімав з його падчеркою.

Упродовж двох годин затриманий психологічно принижував, вимагав гроші, а також змушував обливатися зеленкою голову своєї жертви. Після вчиненого фігурант поїхав додому, де його протягом доби затримали оперативні співробітники, а відчайдушний хлопець стрибнув із 9 поверху житлового будинку.

Зазначається, що чоловікові загрожує десять років ув’язнення за доведення до самогубства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві чоловік намагався врятувати самогубця і сам потрапив під потяг. Героїчна спроба врятувати життя незнайомій людині закінчилася з наслідками обох.