У Харкові бійцівські собаки забігли у квартиру та розірвали шпіца на очах у дітей

За словами постраждалої, власник тер'єрів заявив, що "нічого страшного не сталося"

У Харкові два стаффордширських тер’єри напали на декоративного шпіца, який загинув від отриманих травм. Напад стався 2 березня у квартирі на проспекті Перемоги.

Про це повідомила власниця загиблої собаки, а також підтвердила поліція Харківщини. За інформацією, наявною в мережі, стало відомо, що два тер’єри забігли у квартиру до постраждалих, коли чоловік власниці шпіца повертався додому.

За словами жінки, її міні-померанський шпіц на кличку Юляша був розірваний на очах у дітей.

"З жахом думаю про те, що сталося б, якби діти кинулися захищати собаку. Ніхто навіть не встиг зреагувати, окрім крику", – розповіла вона.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та криміналісти. Поліція опитала свідків, провела огляд приміщення та вилучила речові докази. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 299 – жорстоке поводження з тваринами.

Втім, як зазначає власниця загиблого собаки, слідство просувається повільно.

"Станом на сьогодні справу передали до слідчого. На жаль, нам не вдалося зустрітися з нею і отримати витяг з ЄРДР. В телефонній розмові нас запевнили, що все є. Але слова до справи не підшиєш, як то кажуть", – наголосила вона.

Також не розв’язане питання з тілом вбитої тварини.

"Труп моєї собачки не забрали на експертизу, по телефону сказали, щоб я її поховала. Але за законом, по-перше, я писала розписку, що маю зберігати речовий доказ, а по-друге, захоронення тварин у нас заборонене законом. Кремувати її я не можу без письмової згоди слідчого, яка, як я вже писала, зайнята іншими справами", – додала постраждала.

Через жорстоку сцену, яку довелося побачити, діти власників загиблого шпіца перебувають у стресі. Вони були госпіталізовані до неврологічного відділення лікарні.

Власник собак, за словами постраждалої родини, зачинився у своїй квартирі та не відчиняв двері ані сусідам, ані поліції. Згодом він зателефонував батькові заявниці та заявив, що "нічого страшного не сталося".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві чоловік жорстоко вбив собаку на очах у своєї маленької дитини. Він сам її привів з вулиці, але згодом побив до смерті.