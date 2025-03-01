Сперечався з жінкою: розкрилися обставини вбивства киянина на трамвайних коліях

Жертва померла на місці

Тіло чоловіка з ножовим пораненням знайшли на трамвайних коліях 28 лютого у Подільському районі Києва. Підозрюваного у вбивстві затримали.

Про це повідомляє поліція Києва. Затриманому оголосили про підозру, якщо його провину буде доведено у суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Близько 13 години у п'ятницю до правоохоронців надійшла інформація, що поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1" перехожі виявили тіло 38-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті. Оперативника розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві неподалік від місця, де знайшли тіло.

Встановлено, що 59-річний підозрюваний став свідком конфлікту між своєю співмешканкою та потерпілим. Ця суперечка обурила чоловіка, до того ж він ревнував жінку. Він вдарив знайомого ножем у груди, той помер на місці.

Нападнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Вирішується питання про взяття чоловіка під варту. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв "Телеграф", на Тернопільщині 25-річний онук до смерті побив свою 74-річну бабусю. Тіло загиблої виявив сусід, який випадково помітив розкиданий одяг на подвір'ї.