У нацпарку Одеської області виявили купу трупів диких тварин (фото)

Тварин, за попередніми даними, вбили браконьєри

Керівниця нацпарку "Тузлівські лимани" Ірина Віхристюк повідомила про те, що на території заповідної зони було виявлено трупи диких лисиць, яких убили і склали в купу. За її словами, це справа рук місцевих браконьєрів, які "називають себе мисливцями" і в такий варварський спосіб регулюють чисельність диких тварин в околицях.

Жінка звернулася по допомогу в поліцію, однак там ніяк не відреагували на подію. Про це повідомляється в соцмережі.

"Поки приїхали поліцейські, трупи забрали, кров намагалися змити, зате свіжі сліди протекторів шин автомобіля і мокра земля (а цього дня був мороз) були зафіксовані на відео. Поліцейські сказали, що виклик хибний і поїхали в село, де "випадково" в магазині зустрілися з браконьєрами, привіталися, поспілкувалися як нерозлучні друзі й останні пригостили правоохоронців кавою", — ідеться в повідомленні.

За словами жінки, місцеві браконьєри порушують закон України та полюють на тварин на території нацпарку. Однак це заборонено і вони мають відповідати за свої протиправні дії.

З опублікованого в соцмережі посту стає зрозуміло, що браконьєри мають "потрібні зв’язки" і вбивство тварин прикривають громадською діяльністю — таким чином вони нібито регулюють чисельність диких тварин на околицях і запобігають поширенню сказу.

"Кривава вакханалія на Одещині набирає обертів! Під час війни полювання ЗАБОРОНЕНО, тим більше в прикордонних громадах. Але ж в тилу залишилось чимало хворих людей (а жага вбивства це хвороба) яким потрібен допінг, та й третій рік поспіль мисливська галузь потерпає — нема прибутків.

Що ж потрібно зробити, щоб знову взяти рушницю і йти вбивати, коли є заборона? Правильно — придумати якісь жахалки, адже люди, особливо зараз, дуже вразливі і реагують на страшні історії, тому і закидають в ЗМІ усілякі історії які НЕ МАЮТЬ реальних підтверджень! Також для успішної афери потрібно мати "своїх" у органах влади, хто підтасує документи, підпише і "обгрунтує" незаконні дії", — резюмує автор посту.

На даний момент по цій справі ніхто не покараний та не притягнутий до відповідальності.

Що відомо про "Тузлівські лимани"

"Тузлівські лимани" – національний природний парк, розташований на території Білгород-Дністровського району Одеської області. Створено 1 січня 2010 року. Площа — 27 865 га.

Планування цієї території як частини природно-заповідного фонду України було розпочато у 1993 році, коли територія лиманів Шагани, Алібей та Бурнас у Татарбунарському районі Одеської області, за результатами наукових спостережень Ігоря Щеголєва та Івана Русєва була визнана заповідною.

Оскільки озера мають велике значення як місце гніздування, зимівлі та зупинки під час сезонних міграцій великої кількості водно-болотних птахів, то з 1995 року постановою Кабінету Міністрів України систему лиманів "Шагани — Алібей — Бурнас" включили до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення.

Природоохоронний статус території підтверджується й іншими нормативно-правовими актами. Ландшафти лиманів Тузлівської групи унікальні за походженням, розвитком та біорізноманіттям. Але у зв’язку з інтенсивною господарською діяльністю більшість ландшафтів є "перетвореними".

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