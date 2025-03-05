В Харькове бойцовские собаки забежали в квартиру и разорвали шпица на глазах у детей

По словам пострадавшей, владелец терьеров заявил, что "ничего страшного не произошло"

В Харькове два стаффордширских терьера напали на декоративного шпица, погибшего от полученных травм. Нападение произошло 2 марта в квартире на проспекте Победы.

Об этом сообщила владелица погибшей собаки, а также подтвердила полиция Харьковщины. По имеющейся в сети информации стало известно, что два терьера забежали в квартиру к пострадавшим, когда мужчина владелицы шпица возвращался домой.

По словам женщины, ее мини-померанский шпиц по кличке Юляша был разорван на глазах у детей.

"С ужасом думаю о том, что произошло бы, если бы дети бросились защищать собаку. Никто даже не успел среагировать, кроме крика", – рассказала она.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и криминалисты. Полиция опросил свидетелей, провела осмотр помещения и изъяла вещественные доказательства. По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 299 – жестокое обращение с животными.

Впрочем, как отмечает владелица погибшей собаки, следствие продвигается медленно.

"По состоянию на сегодняшний день дело передали к следователю. К сожалению, нам не удалось встретиться с ним и получить выписку из ЕРДР. В телефонном разговоре нас заверили, что все есть. Но слова к делу не подошьешь, как говорится", — подчеркнула она.

Также не решен вопрос с телом убитого животного.

"Труп моей собачки не забрали на экспертизу, по телефону сказали, чтобы я ее похоронила. Но по закону, во-первых, я писала расписку, что должна сохранять вещественные доказательства, а во-вторых, захоронения животных у нас запрещены законом. Кремировать я ее не могу без письменного согласия следователя, которая, как я уже писала, занята другими делами", — добавила пострадавшая.

Из-за жестокой сцены, которую пришлось увидеть, дети владельцев погибшего шпица находятся в стрессе. Они были госпитализированы в неврологическое отделение больницы.

Владелец собак, по словам пострадавшей семьи, закрылся в своей квартире и не открывал двери ни соседям, ни полиции. Впоследствии он позвонил по телефону отцу заявительнице и заявил, что "ничего страшного не произошло".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве мужчина жестоко убил собаку на глазах у своего маленького ребенка. Он сам ее привел с улицы, но впоследствии избил насмерть.