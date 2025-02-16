Голодні собаки на Дніпропетровщині почали їсти свою померлу господиню

Тварини страшенно худі, перелякані й не ручні

В Дніпропетровській області померла жінка кілька днів лежала в хаті зі своїми собаками, голодні тварини її тіло почали обгризати. Небайдужі стурбовані тим, що після її смерті чотирилапих ніде прилаштувати.

Про це повідомила на своїй сторінці у мережі керівниця Блогодійного фонду "Нікопольський притулок для тварин Шанс на життя" Олена Омельченко Вошун. За її словами, вони нарахували близько 10 собак.

"Ми нарахували 10 собак, хоча це може й не всі. Добре, що хоч одні сусіди є, бо інші майже всі виїхали. Не побоялися собак, що кидалися на них з усіх кутків, захищаючи свою хазяйку", — йдеться у повідомленні.

Вона каже, що тіло жінки забрала швидка з поліцією, а собаки залишилися самі. Керівниця Благодйного фонду додає, що вони страшенно худі, перелякані і не ручні. Вони, крім хазяйки, людей інших не знали й не бачили.

"Сусіди — дуже гарні і добрі люди, поки що годують цих 10 собачат. А я ламаю голову, куди їх посадити? І місця немає зовсім. Ще й холод такий, що невеличкі собаки у вольєрах, хоч і в будках з сіном, мерзнуть і дуже худнуть. А таких худеньких куди? Ізолятор забиті хворими. А з щенятами як бути? Знову у мене головоломка. А ще думки в голові і не вперше. Що буде з моїми тваринами, що буде з тваринами моїх друзів чи знайомих, де тварин по декілька десятків, коли прийде судний день? Прилетіти може в будь-який час та й хвороби, старість ніхто не відміняв… Просто безвихідь", — підсумувала вона.

Нагадаємо, аналогічний випадок трапився у Києві. Під час чергового виклику поліції зооволонтери виявили двох безпорадних молодих доберманів, які майже 4 доби були замкнені з мертвим хазяїном у квартирі.

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