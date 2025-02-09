Задушив брата еластичним бинтом за тисячу гривень: на Кіровоградщині судили жорстокого вбивцю

Обвинуваченого засудили до тривалого ув’язнення

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області визнав винним громадянина України одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України (Розбій, крадіжка та умисне вбивство).

Вирок опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Обвинуваченим виявився уродженець міста Олександрія Кіровоградської області, який не працює, одружений, має неповнолітню дитину. Освіта — середньотехнічна.

У період з 2003 по 2016 роки чоловік вже був судимий за наступними статтями Кримінального кодексу України:

незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотиків;

умисне вбивство;

грабіж та крадіжка;

шахрайство;

наруга над похованнями.

Потім його звільнили за умовно-достроковою процедурою, але на шлях виправлення він не встав. Постійного місця роботи, так само, як і постійного джерела доходів, він не мав, оскільки не хотів займатися жодною суспільно-корисною працею.

За даними матеріалів судового провадження, чоловік ще у грудні 2018 року скоїв вбивство одного з братів. Для цього він використав еластичний бинт вартістю 1000 гривень, яким задушив жертву. Далі він пограбував приміщення, в якому сталося вбивство та виніс звідти низку предметів.

У тому ж місяці зловмисник скоїв ще кілька аналогічних пограбувань, завдавши своїм жертвам тілесних ушкоджень ножем. Декілька людей загинули, а крадені предмети, наприклад, бензопили, телевізори, газовий балон, мішки цукру та відра горіхів, були продані зловмисником. Майже всі злочини супроводжувалися розпиванням алкогольних напоїв.

На підставі матеріалів слідства, а також враховуючи попередні судимості зловмисника, суд засудив його до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. З нього також стягнули 312 950 гривень.

Частину речових доказів за рішенням суду було знищено, частину — повернуто рідним та близьким жертв злочинця.

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