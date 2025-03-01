Поспорил с женщиной: раскрылись обстоятельства убийства киевлянина на трамвайных путях

Жертва скончалась на месте

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили на трамвайных путях 28 февраля в Подольском районе Киева. Подозреваемый в убийстве был задержан.

Об этом сообщает полиция Киева. Задержанному объявили о подозрении, если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Около 13 часов в пятницу правоохранителям поступила информация, что вблизи трамвайной станции "Пуща-Водицкая 1" прохожие обнаружили тело 38-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Оперативника разыскали и задержали подозреваемого в убийстве недалеко от места, где нашли тело.

Установлено, что 59-летний подозреваемый стал свидетелем конфликта между своей сожительницей и потерпевшим. Этот спор возмутил мужчину, к тому же он ревновал женщину. Он ударил знакомого ножом в грудь, тот скончался на месте.

Нападающему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф", в Тернопольской области 25-летний внук до смерти избил свою 74-летнюю бабушку. Тело погибшей обнаружил сосед, случайно заметивший разбросанную одежду во дворе.