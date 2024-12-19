Не сподобався суп. Киянин жорстоко вбив рідну бабусю (фото, відео)

Під час скоєння злочину чоловік перебував під дією марихуани

Жителя Києва засудили до дев’яти років позбавлення волі за вбивство рідної бабусі. Трагедія сталася ще у травні 2024 року в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. 23-річний чоловік, який проживав спільно зі своєю 65-річною бабусею, під час сварки завдав їй кілька ударів кулаками по обличчю та тілу.

Побита пенсіонерка у безпомічному стані переповзла до ванної кімнати та лежала там на підлозі. Онук тим часом пішов до кухні, взяв ніж та завдав жінці 11 ножових ударів. Отримані нею тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям.

Після чого чоловік втік з квартири, а знаряддя вбивства викинув на сусідній вулиці. Він переховувався в недобудовах в одному із селищ на Київщині, де і був затриманий поліцією.

Він згодом пояснив, що йому не сподобався суп, приготовлений жінкою для нього. Крім того, чоловік перебував під дією марихуани і тому його все дратувало.

Вироком Голосіївського суду чоловіка визнано винним у вбивстві бабусі та засуджено до 9 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Полтаві судитимуть 57-річного чоловіка, який жорстоко вбив 12-річну дівчинку і розбещував 9-річну.