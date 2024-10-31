Зґвалтована школярка, яку намагалися спалити на Харківщині, померла: що загрожує вбивці

Тепер підозрюваному буде інкриміновано навмисне вбивство

Дівчина-підліток, над якою жорстоко знущався, її неповнолітній сусід померла в лікарні від отриманих травм. Постраждала виборювала життя протягом останніх десяти днів.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, 15-річна дівчина померла в ніч проти 31 жовтня в реанімації.

Через смерть жертви 17-річному підозрюваному буде інкриміновано навмисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням. За це йому загрожує довічне.

Нагадаємо, що мова про жорстоку історію з Харківщини, про яку стало відомо днями. 15-річна місцева мешканка поверталася додому з дня народження у компанії 17-річного сусіда. У якийсь момент підозрюваний почав чіплятися до своєї жертви, а коли отримав відмову — напав. Він бив дівчину по голові, намагався задушити, зґвалтував просто у дворі, а потім спробував спалити на городі, обливши дизельним паливом.

Понад десять днів дівчинка боролася за життя у лікарні, але врятувати її, на жаль, не вдалося. Підозрюваного вже затримано. Сам він розповів усі деталі, але пояснення жорстокості дати не зміг.

Як повідомлялося раніше, на Одещині в лісопосадці виявили обезголовлений обгорілий труп жінки. Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють всі обставини злочину.