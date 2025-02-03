Криваве божевілля на Дніпропетровщині. 17-річна дівчина зарізала рідного дідуся

Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом вбивства літньої особи

Днями у селі Веселе Криворізького району Дніпропетровської області молода дівчина позбавила життя свого дідуся. Вона нанесла йому ножем пів сотні ударів в живіт та груди.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої". Таку інформацію підтвердили "Телеграфу" і в поліції Дніпропетровської області.

Видання "Свої" пише, що 17-річна дівчина завдала ударів ножем рідному діду посеред ночі. Його намагалася врятувати швидка, але старий помер.

У поліції Дніпропетровської області "Телеграфу" повідомили, що особу було встановлено, дівчину затримано. Вона перебувала на обліку в психіатра та має інвалідність.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1, ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті — до 15 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у четвер, 30 січня, чоловік наніс ножове поранення знайомому у лікарні. Йому повідомили про підозру. 33-річний зловмисник раніше був неодноразово судимий за вчинення крадіжок та злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

Раніше "Телеграф" писав, що у Німеччині африканський мігрант вбив молодого політика та поранив українку.