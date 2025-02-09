В Одесі спалахнув скандал через побиття матері загиблого військового: що кажуть в мерії

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що бере розслідування справи на особистий контроль

В Одесі спалахнув скандал через інцидент з побиттям літньої жінки, матері загиблого на війні військовослужбовця Збройних сил України. Інцидент стався ще 22 січня, на День соборності України – літню жінку побили працівники неназваної організації: розслідування інциденту взяв на особистий контроль міський голова Одеси, а керівництво клініки заявляє, що літня жінка нібито сама побила працівника офісу.

Про інцидент написала директор Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич, яка надала справі розголосу, оскільки постраждала жінка працює вчителем. Також про інцидент повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Нещодавно вона (постраждала) звернулась до офісу цієї організації, де їй пообіцяли надати угоду на медичне обслуговування компанією ІнтоСана. З її слів, працівник офісу відмовилась пускати її у пустий офіс, після словесної суперечки вдарила її в груди. Жінка впала, їй придавили груди КОЛІНОМ, натягнули на голову капюшон і били рукою по голові", – розповіла про інцидент Буйневич.

Після цього вчителька залишила місце інциденту та прийшла на роботу: там їй стало зле, довелося викликати медичну допомогу, а вже лікарі передали інформацію про побиття правоохоронним органам. Проте історія на цьому не закінчилася: працівники організації, за словами Буйневич, влаштували справжнє переслідування постраждалої.

Вони роблять спроби вийти на контакт з чиновниками міської ради, усіма правдами та неправдами намагаються отримати номер телефону побитої вчительки, та активно проштовхують власну версію подій: мовляв, 72-річна старенька, яка важить менше ніж 50 кілограмів та нещодавно перенесла інсульт, нібито жорстоко побила ногами працівника офісу, яка займається бойовими мистецтвами.

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що бере розслідування справи на особистий контроль. За його словами, постраждалій нададуть усю потрібну допомогу.

"Я беру це питання під свій особистий контроль. Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні мають понести заслужене покарання", – написав він.

Цікаво, що у коментарі під допис Буйневич прийшли коментатори, які стверджують, що все було нібито саме так, як намагаються виставити у цій неназваній організації. Тобто, попри логіку, анатомію та фізіологію, стверджують, що 72-річна жінка нібито побила молоду та здорову людину, а не навпаки. Один з таких коментарів залишила Наталя Мостовських. У її профілі в Facebook вказано, що вона – перший заступник Одеської міської ПО ВО "Батьківщина". За її словами, жінка, яку звинувачують у побитті – це волонтерка, яка допомагає в одному з офісів "Батьківщини, переселенка з Харкова, і постраждала під час бійки саме вона, а не її 72-річна опонентка.

Також у коментарях публікують фото членського білета Федерації ближнього бою. Ймовірно, це білет тої жінки, яка побила 72-річну вчительку. Доречі, коментатори радять жінці самостійно вибачитися перед постраждалою вчителькою, поки за справу не взялися побратими загиблого воїна ЗСУ, матір якого вона побила.

Раніше "Телеграф" писав, що у приватній школі під Києвом дитину били на очах вчительки. Втім, у школі вважають це чорним піаром. Також нещодавно у Києві, в Оболонському районі, стався черговий інцидент підліткового насильства. У соцмережах поширили відео, де дві дівчини-школярки жорстоко б'ють іншу неповнолітню дівчину. А у травні минулого року аналогічний випадок стався у Дніпрі. Група підлітків жорстоко побила дитину, і вимагала телефон та гроші.