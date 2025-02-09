В Одессе разразился скандал из-за избиения матери погибшего военного: что говорят в мэрии

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что принимает расследование дела на личный контроль

В Одессе разразился скандал из-за инцидента с избиением пожилой женщины, матери погибшего на войне военнослужащего Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел еще 22 января, в День соборности Украины – пожилую женщину избили работники неназванной организации: расследование инцидента взял на личный контроль городской голова Одессы, а руководство клиники заявляет, что пожилая женщина якобы сама избила работника офиса.

Об инциденте написала директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, которая предоставила огласке, поскольку пострадавшая женщина работает учителем. Также об инциденте сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"Недавно она (пострадала) обратилась в офис этой организации, где ей пообещали предоставить соглашение на медицинское обслуживание компанией ИнтоСана. По ее словам, работник офиса отказалась пускать ее в пустой офис, после словесного спора ударила ее в грудь. Женщина упала, ей придавили грудь КОЛЕНОМ, натянули на голову капюшон и били рукой по голове", – рассказала об инциденте Буйневич.

После этого учительница покинула место инцидента и пришла на работу: там ей стало плохо, пришлось вызвать медицинскую помощь, а врачи передали информацию об избиении правоохранительным органам. Однако история на этом не закончилась: работники организации, по словам Буйневича, устроили настоящее преследование пострадавшей.

Они предпринимают попытки выйти на контакт с чиновниками городского совета, всеми правдами и неправдами пытаются получить номер телефона избитой учительницы, и активно проталкивают собственную версию событий: мол, 72-летняя старушка, которая весит менее 50 килограммов и недавно перенесла инсульт, как будто бы как будто бы занимала инсульт.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что ведет расследование дела на личный контроль. По его словам, пострадавшей окажут всю необходимую помощь.

"Я беру этот вопрос под свой личный контроль. Ждем оценки и соответствующих действий правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание", — написал он.

Интересно, что в комментарии под сообщение Буйневич пришли комментаторы, утверждающие, что все было якобы именно так, как пытаются выставить в єтой неназванной организации. То есть, несмотря на логику, анатомию и физиологию, утверждают, что 72-летняя женщина якобы избила молодого и здорового человека, а не наоборот. Один из таких комментариев оставила Наталья Мостовская. В ее профиле в Facebook указано, что она – первый заместитель Одесского городского ПО ВО "Батьківщина". По ее словам, женщина, обвиняемая в избиении — это волонтер, которая помогает в одном из офисов "Батькивщины, переселенка из Харькова, и пострадала во время драки именно она, а не ее 72-летняя оппонентка.

Также в комментариях публикуют фото членского билета Федерации ближнего боя. Вероятно, это билет женщины, избившей 72-летнюю учительницу. Кстати, комментаторы советуют женщине самостоятельно извиниться перед пострадавшей учительницей, пока за дело не взялись собратья погибшего воина ВСУ, мать которого она избила.

Ранее "Телеграф" писал, что в частной школе под Киевом ребенка избивали на глазах учительницы. Впрочем, в школе это считают черным пиаром. Также недавно в Киеве в Оболонском районе произошел очередной инцидент подросткового насилия. В соцсетях распространили видео, где две девушки-школьницы жестоко избивают другую несовершеннолетнюю девушку. А в мае прошлого года аналогичный случай произошел в Днепре. Группа подростков жестоко избила ребенка и требовала телефон и деньги.