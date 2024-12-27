Трирічний хлопчик помер після жорстокого побиття батьком у Кривому Розі

Дитина кілька годин лежала побита, поки в неї не почалися судоми – лише тоді викликали швидку

У Кривому Розі трирічне маля померло в реанімації після жорстокого побиття – батько відходив його палицею.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "СВОЇ | Кривий Ріг" із посиланням на власні джерела.

"Сім’я живе у П’ятихатках. З власних джерел нам відомо, що хлопчик кілька годин лежав побитий, поки у нього не почалися судоми. Тільки тоді йому викликали швидку", — йдеться у публікації.

Зазначається, що у дитини у голові утворилася сильна гематома. Стан хлопчика не дозволяв йому пережити транспортування до Дніпра, тому його госпіталізували до Кривого Рогу.

Чотири дні лікарі виборювали його життя, але не змогли врятувати. Речниця обласної поліції підтвердила факт смерті малюка.

За інформацією видання, 33-річний батько жив окремо від свого сина, але іноді його доглядав. Наразі чоловік перебуває під вартою. За тяжкі тілесні з летальними наслідками йому світить до 10 років в’язниці.

Нагадаємо, у Києві в приватному дитячому садку дворічна дитина впала і отримала тяжкі травми голови. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом тім’яної кістки.