Мати хлопця, який бив школярку в Білій Церкві, здивувала заявою (відео)

Учасниками жорстокого побиття стали 10 неповнолітніх

Мати підозрюваного в тортурах над 12-річною дівчинкою в Білій Церкві, якого суд узяв під варту, заявила, що подаватиме апеляцію. За її словами, учасників побиття було багато, а провину хочуть повністю "повісити" на її 16-річного сина.

При цьому в поліції заявили про те, що перевірять кожного з причетних до знущань над дівчинкою. За попередніми даними, у поле зору правоохоронців потрапило 10 неповнолітніх віком від 10 до 16 років.

Засідання у цій резонансній справі тривало близько 3 годин і проходило в закритому режимі. Зрештою Білоцерківський міськрайонний суд відправив під варту 16-річного підозрюваного в тортурах і вимаганні грошей у 12-річної школярки. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Мати підлітка, якого взяли під варту, у залі суду заявила про те, що обов'язково подаватиме апеляцію.

"Ніхто не дасть зробити винною одну дитину… З нього вже зробили демона, але це не так", — сказала жінка журналістам.

При цьому тітка постраждалої дівчинки розповіла журналістам про те, що батьки майже всіх фігурантів справи поводяться досить нахабно і ніхто з них навіть не попросив вибачення за скоєне їхніми нащадками.

Лише одна з дівчаток-учасниць побиття двічі приходила до потерпілої сторони, просила вибачити її і забрати заяву з поліції.

В одного ж із фігурантів батько нібито працює в місцевій адміністрації і поводиться він дуже впевнено. Чоловік заявив, що найме "найкращого адвоката" і сім'я постраждалої "жодної копійки не отримає".

Важливо зазначити, що батько побитої дівчинки та два її брати зараз перебувають на фронті і захищають нашу країну. Школярка живе тільки з мамою — вони були в окупації і їхній будинок сильно постраждав. Тому родина переїхала до Білої Церкви.

Наразі потерпіла сторона сподівається на прозоре розслідування цієї справи та справедливе покарання для всіх винних.

Що відомо про побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві

У Мережі опублікували відео, на якому група підлітків — хлопці та дівчата — б'ють 12-річну школярку в одному з парків Білої Церкви. На кадрах видно, як кривдники погрожують дівчинці, б'ють її ногами і руками, штовхають, сміються і обзивають, а також бризкають в обличчя газовим балончиком і все це знімають.

Дівчинку запросив у парк погуляти знайомий, однак там на неї вже чекала агресивна компанія підлітків. За словами тітки постраждалої, причиною побиття стало те, що 12-річній Ангеліні запропонувала одна з дівчаток вжити "травку". Вона відмовилася і потім розповіла про це своїй подрузі.

Чутки про це швидко розлетілися школою і підлітки вирішили жорстоко "покарати" Ангеліну за те, що вона "розпускає чутки". Після побиття на тілі 12-річної дівчини медики зафіксували численні синці, забої, подряпини та струс мозку. Мати потерпілої написала заяву в поліцію.

Наразі встановлено особи десяти підозрюваних і всі вони учні різних навчальних закладів. Спочатку підліткам віком від 11 до 16 років інкримінували легкі тілесні ушкодження, але після резонансу підозру переглянули.

Наразі всіх їх підозрюють у катуванні, а 16-річного хлопця, який вдарив Ангеліну по голові та розпилив їй в обличчя газовий балончик — ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Слідство ще встановлює, яку роль у конфлікті відігравали інші учасники події. Правоохоронці зазначають, що після досудового розслідування кожного учасника конфлікту буде притягнуто до відповідальності. Можливо, будуть покарані і їхні батьки.

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