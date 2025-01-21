Хотіли помститися? З’явилися нові подробиці побиття школярки у Білій Церкві

Поліція з’ясувала нові деталі бійки

У Білій Церкві Київської області троє підлітків жорстоко побили 12-річну школярку — серед нападаючих були ровесниця постраждалої, а також двоє хлопців 15 та 16 років. Конфлікт виник між учасниками виник через чутки різного характеру, які постраждала, нібито поширювала про кількох учасників цієї події.

Як повідомив начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Василь Богдан в ефірі телемарафону, підлітки вирішили з’ясувати стосунки за допомогою рукоприкладства. Наразі поліція встановила 10 учасників бійки віком від 10 до 16 років.

Один із фігурантів, 16-річний хлопець, погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Він також чинив на постраждалу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень.

Слідчі повідомили про підозру юнака за фактом тортури та вимагання коштів під час воєнного стану. Поряд з цим сьогодні були перекваліфіковані дії всіх учасників злочину і зараз їх дії розглядаються в рамках досудового розслідування за фактом скоєння злочину.

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