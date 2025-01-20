Били ногами та знімали на відео. У Білій Церкві підлітки познущалися з 12-річної школярки

Хто не бив, той просто спостерігав, не намагаючись допомогти постраждалій

У Білій Церкві на Київщині троє підлітків жорстоко побили 12-річну школярку. Серед нападників були двоє хлопців 15 та 16 років, а також ровесниця потерпілої.

Інцидент зафіксували на відео, яке правоохоронці виявили під час перевірки. Про це повідомляє Ювенальна поліція України.

Як видно на відео, підлітки били школярку по обличчю, голові та тілу не лише руками. Ударів завдавали й ногами. При цьому били не лише хлопці, а й дівчина. Інші учасники інциденту спостерігали за побиттям, не намагаючись перешкодити таким діям.

Мати постраждалої дівчинки звернулася до поліції із заявою про побиття її доньки. За даним фактом працівники дізнання Білоцерківського управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадських робіт на строк до 200 годин або виправних робіт терміном до одного року. Водночас у поліції зазначають, що правова кваліфікація може змінитися після виявлення додаткових обставин події.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Після їх завершення кожному з учасників конфлікту нададуть правову оцінку.

Ювенальна поліція закликає батьків приділяти більше уваги поведінці своїх дітей та наголошувати на важливості дотримання правових і моральних норм. Правоохоронці також нагадують про неприпустимість насильства та закликають вирішувати конфлікти мирним шляхом. У разі, якщо ви стали свідком подібних ситуацій, варто негайно звертатися за номером 102.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові жорстоко побили та обікрали військового. Зловмисникам, які напали на 45-річного військового загрожує до 10 років позбавлення волі.