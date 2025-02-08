Досвяткувались: 20-річний іменинник порубав своїх гостей сокирою на Тернопільщині

Один із хлопців в реанімації у важкому стані

У Кременецькому районі Тернопільської області святкування дня народження перетворилося на криваву драму. 20-річний іменинник напав на своїх гостей із ножем та сокирою, внаслідок чого троє осіб опинилися в лікарні.

Трагічний інцидент стався у розважальному закладі неподалік Кременця. За попередньою інформацією правоохоронців, під час святкування між присутніми виникла сварка. У пориві гніву винуватець свята схопив ніж та сокиру й почав завдавати удари своїм знайомим. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Внаслідок нападу постраждали троє чоловіків віком 21, 27 та 33 роки. Медики виявили у потерпілих численні різані рани шиї, рук та ніг, а також рубані рани кінцівок. Один із поранених перебуває у реанімації в тяжкому стані.

Правоохоронці оперативно затримали нападника. Кременецька окружна прокуратура повідомила затриманому про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нападник

За скоєний злочин підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше "Телеграф" також писав, що підліток зарубав сокирою бабусю та підпалив її квартиру. Після вбивства бабусі хлопець здійснив ще кілька злочинів.