Допраздновались: 20-летний именинник порубил своих гостей топором в Тернопольской области

Один из ребят в реанимации в тяжелом состоянии

В Кременецком районе Тернопольской области празднование дня рождения превратилось в кровавую драму. 20-летний именинник напал на своих гостей с ножом и топором, в результате чего три человека оказались в больнице.

Трагический инцидент произошел в развлекательном заведении недалеко от Кременца. По предварительной информации правоохранителей, во время празднования между собравшимися возникла ссора. В порыве гнева виновник праздника схватил нож и топор и стал наносить удары своим знакомым. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

В результате нападения пострадали трое мужчин в возрасте 21, 27 и 33 года. Медики обнаружили у пострадавших многочисленные резаные раны шеи, рук и ног, а также рубленые раны конечностей. Один из раненых находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Правоохранители оперативно задержали нападающего. Кременецкая окружная прокуратура сообщила задержанному о подозрении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Нападающий

За совершенное преступление подозреваемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ранее "Телеграф" также писал, что подросток зарубил топором бабушку и поджег ее квартиру. После убийства бабушки парень совершил еще несколько преступлений.